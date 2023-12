Gewinne in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart

So bewegt sich der DAX am Freitag.

Am Freitag steht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,47 Prozent im Plus bei 16 831,49 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,692 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,419 Prozent auf 16 822,50 Punkte an der Kurstafel, nach 16 752,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 817,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 834,66 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,423 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 15.11.2023, mit 15 748,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.09.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 893,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, bewegte sich der DAX bei 13 986,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 19,63 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 003,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,91 Prozent auf 64,71 EUR), BMW (+ 1,85 Prozent auf 104,44 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,63 Prozent auf 49,18 EUR), Deutsche Bank (+ 1,60 Prozent auf 12,16 EUR) und Continental (+ 1,56 Prozent auf 76,88 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Symrise (-8,58 Prozent auf 97,00 EUR), Beiersdorf (-0,79 Prozent auf 131,90 EUR), adidas (-0,65 Prozent auf 196,12 EUR), Henkel vz (-0,38 Prozent auf 72,96 EUR) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 142,02 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 435 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 171,361 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at