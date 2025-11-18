Deutsche Bank Aktie
|29,88EUR
|-0,48EUR
|-1,58%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Investorenveranstaltung der Frankfurter habe die enorme Trendwende der vergangenen Jahre unter dem aktuellen Management demonstriert, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Die Ziele für Wachstum und Eigenkapitalrendite seien ambitioniert und ließen selbst nach dem starken Lauf der Aktien noch Spielraum./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,08 €
|
Abst. Kursziel*:
27,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,54%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
17.11.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25