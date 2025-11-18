Deutsche Bank Aktie

29,88EUR -0,48EUR -1,58%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

18.11.2025 06:07:29

Deutsche Bank Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Investorenveranstaltung der Frankfurter habe die enorme Trendwende der vergangenen Jahre unter dem aktuellen Management demonstriert, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Die Ziele für Wachstum und Eigenkapitalrendite seien ambitioniert und ließen selbst nach dem starken Lauf der Aktien noch Spielraum./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
30,08 € 		Abst. Kursziel*:
27,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,54%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

