NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Investorenveranstaltung der Frankfurter habe die enorme Trendwende der vergangenen Jahre unter dem aktuellen Management demonstriert, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Die Ziele für Wachstum und Eigenkapitalrendite seien ambitioniert und ließen selbst nach dem starken Lauf der Aktien noch Spielraum./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.