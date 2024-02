Gewinne in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Letztendlich schloss der Dow Jones am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 38 996,39 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,182 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,028 Prozent leichter bei 38 938,08 Punkten, nach 38 949,02 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 809,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 074,13 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,379 Prozent. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, einen Stand von 38 333,45 Punkten auf. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der Dow Jones auf 35 430,42 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 32 656,70 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 282,28 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 3,02 Prozent auf 308,82 USD), Intel (+ 2,52 Prozent auf 43,05 USD), Amazon (+ 2,08 Prozent auf 176,76 USD), Microsoft (+ 1,45 Prozent auf 413,64 USD) und Dow (+ 1,42 Prozent auf 55,88 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walmart (-1,69 Prozent auf 58,61 USD), Boeing (-1,58 Prozent auf 203,72 USD), Amgen (-1,31 Prozent auf 273,83 USD), Goldman Sachs (-1,05 Prozent auf 389,05 USD) und Visa (-1,05 Prozent auf 282,64 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 68 716 446 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,796 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). 3M lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,88 Prozent.

Redaktion finanzen.at