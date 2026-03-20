Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Kursverlauf
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20.03.2026 09:28:48
Gewinne in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,89 Prozent stärker bei 7 877,17 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,353 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,792 Prozent fester bei 7 869,68 Punkten, nach 7 807,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 868,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 877,61 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,554 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 8 515,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 151,38 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 094,20 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 3,88 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 768,11 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 7 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,464 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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