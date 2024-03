Gewinne in Wien: ATX beendet den Handel im Plus

Am Montag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,56 Prozent fester bei 3 429,30 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 109,922 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 3 410,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 410,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 3 408,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 436,86 Punkten erreichte.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 406,72 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.12.2023, einen Wert von 3 364,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der ATX einen Stand von 3 124,59 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,506 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit IMMOFINANZ (+ 2,00 Prozent auf 22,90 EUR), BAWAG (+ 1,54 Prozent auf 56,05 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 41,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,21 Prozent auf 41,80 EUR) und Verbund (+ 0,89 Prozent auf 67,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-3,50 Prozent auf 24,85 EUR), Telekom Austria (-0,78 Prozent auf 7,60 EUR), Erste Group Bank (-0,15 Prozent auf 38,97 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 28,15 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,37 Prozent auf 8,04 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 367 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,346 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

