Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Marktbericht
|
17.12.2025 17:59:20
Gewinne in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen
Letztendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 5 177,59 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 151,478 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent stärker bei 5 173,56 Punkten in den Handel, nach 5 173,28 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 170,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 194,01 Punkten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,44 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 4 820,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 578,32 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 3 589,88 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 41,59 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 200,59 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 6,23 Prozent auf 66,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 15,50 EUR), EVN (+ 0,93 Prozent auf 27,00 EUR), CPI Europe (+ 0,65 Prozent auf 15,58 EUR) und Verbund (+ 0,57 Prozent auf 61,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,80 Prozent auf 29,55 EUR), STRABAG SE (-2,38 Prozent auf 77,90 EUR), PORR (-1,94 Prozent auf 30,30 EUR), Wienerberger (-1,74 Prozent auf 30,58 EUR) und Raiffeisen (-1,43 Prozent auf 37,20 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 472 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,729 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,44 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
