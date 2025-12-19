Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags fester

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,52 Prozent auf 2 589,83 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,014 Prozent leichter bei 2 576,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 576,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 594,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 571,05 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 2,07 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 390,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 312,60 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 1 787,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 41,84 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 594,84 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 4,82 Prozent auf 69,60 EUR), Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 37,36 EUR), BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 124,10 EUR), DO (+ 1,24 Prozent auf 203,50 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,10 Prozent auf 55,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil FACC (-3,28 Prozent auf 11,22 EUR), Semperit (-3,13 Prozent auf 12,40 EUR), Palfinger (-2,40 Prozent auf 32,55 EUR), ZUMTOBEL (-2,00 Prozent auf 3,43 EUR) und UBM Development (-1,44 Prozent auf 20,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 319 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,505 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,34 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

