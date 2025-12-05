Roche Aktie
|311,60CHF
|1,50CHF
|0,48%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Die bald anstehenden Daten zum Brustkrebswirkstoff Giredestrant seien für den Pharmakonzern entscheidend und dürften die Vision eines Spitzenumsatzes von mehr als 5 Milliarden Dollar im Jahr untermauern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
314,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
310,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
311,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,77%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
04.12.25
|Handel in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Handel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Zürich: SLI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Zürich: SLI legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)mehr Analysen
|10:48
|Roche Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|Roche Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|310,90
|0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:02
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:55
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Buy
|UBS AG
|10:46
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Inditex Buy
|UBS AG
|09:00
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:39
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:04
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|04.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.