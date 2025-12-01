Roche Aktie
|307,70CHF
|0,30CHF
|0,10%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 290 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gute Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Luisa Hector in ihrem Ausblick vom Freitagabend. Die solide Dynamik werde durch positive Studienergebnisse aus der Produkt-Pipeline angetrieben. Der Bewertungsrückstand auf die Branche sei bereits geschrumpft und die Kursentwicklung sollte sich beschleunigen./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
300,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
307,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
307,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,50%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
