Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
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05.08.2026 08:22:38
Glencore plans secondary listing in Australia
Mining company has long complained that its shares in London are undervaluedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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