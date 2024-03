Goldman Sachs Group Inc.: Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie erhält Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns habe der Konsensschätzung entsprochen, aber seine Prognose verfehlt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag sei 13 Prozent besser als vom Markt erwartet ausgefallen, aber 18 Prozent unter seiner Erwartung geblieben.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 08:42 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,06 EUR nach oben. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 55,41 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 4 169 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2024 um 9,1 Prozent. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzkennzahlen wird am 15.03.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 22:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.