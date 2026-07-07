Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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07.07.2026 10:36:00
Google: Android-Backups werden nun auf den Cloud-Speicher angerechnet
Google ändert die Richtlinien für Android-Backups: Fortan werden die gesicherten Daten auf den Speicherplatz des Google-Kontos angerechnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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