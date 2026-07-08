Google: Pixel-11-Serie wird am 12. August enthüllt

Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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08.07.2026 09:13:00
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Google hat den Termin für das Pixel-Event bestätigt. Am 12. August werden die neuen Pixel-11-Modelle sowie die Pixel Watch 5 erwartet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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