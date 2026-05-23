Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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23.05.2026 07:32:06
Google Appeals Landmark Monopoly Ruling That Targets Apple Default Deals
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