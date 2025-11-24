Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
24.11.2025 09:32:00
Google Assistant: Nur noch wenige Monate auf Smartphones
Google hat dem Google Assistant ein Ablaufdatum auf Smartphones verpasst. Ab März 2026 ist Schluss, danach gibt es nur noch Gemini. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
