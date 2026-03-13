Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.03.2026 11:11:00
Google Chrome kommt für ARM64-Linux
Google kündigt Chrome für ARM64-Linux an. Der Browser soll im zweiten Quartal 2026 erscheinen und die volle Google-Integration mitbringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
