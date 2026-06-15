Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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15.06.2026 09:43:00
Google Earth: Flugsimulator jetzt im Browser verfügbar
Der Flugsimulator von Google Earth steckt seit 2007 im Desktop-Programm. Jetzt steht er auch in der Browser-Version bereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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