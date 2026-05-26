Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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26.05.2026 05:32:52
Google Faces Record EU Penalty As Search Practices Come Under Digital Markets Act Scanner
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