Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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05.06.2026 14:15:20
Google mosquito army: Scientists say 'we must take action'
Google's Debug research program plans to release millions of sterile mosquitoes to fight species that spread diseases like dengue. How does the method work — and should humans interfere with nature like this?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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