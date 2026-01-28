Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
28.01.2026 06:00:16
Google scuppers service comparing YouTube viewing with TV and streaming audiences
‘Cease and desist’ letter forces Barb and Kantar to halt measurement service just months after its launchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 765,00
|0,23%
|Alphabet A (ex Google)
|286,25
|1,67%
|Alphabet C (ex Google)
|286,30
|1,74%