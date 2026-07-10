Google verteilt Play-System-Updates für Android-Geräte

Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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10.07.2026 12:12:00

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