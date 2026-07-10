Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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10.07.2026 12:12:00
Google verteilt Play-System-Updates für Android-Geräte
Google verteilt neue Funktionen für Android-Geräte über die Play-Dienste. Offenbar liefert der Konzern auch bereits vor Monaten angekündigte Features nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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