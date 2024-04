Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Montagmittag im Plus

Der DAX gewinnt heute an Wert.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,57 Prozent auf 18 279,17 Punkte zu. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,836 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 18 163,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 175,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 163,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 290,63 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.03.2024, den Stand von 17 814,51 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2024, den Wert von 16 716,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der DAX mit 15 597,89 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,00 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 567,16 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 5,86 Prozent auf 25,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,19 Prozent auf 77,09 EUR), Rheinmetall (+ 2,27 Prozent auf 549,00 EUR), Covestro (+ 1,72 Prozent auf 52,10 EUR) und BMW (+ 1,69 Prozent auf 114,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-1,39 Prozent auf 27,06 EUR), Beiersdorf (-0,88 Prozent auf 129,20 EUR), Siemens Healthineers (-0,83 Prozent auf 55,26 EUR), Symrise (-0,56 Prozent auf 106,95 EUR) und Hannover Rück (-0,29 Prozent auf 239,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 181 120 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,089 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,17 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at