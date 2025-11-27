Ströer Aktie

Ströer SE-Performance im Blick 27.11.2025 10:03:20

MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Ströer SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Ströer SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,50 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Ströer SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,062 Ströer SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (34,90 EUR), wäre die Investition nun 71,96 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 28,04 Prozent.

Am Markt war Ströer SE jüngst 1,99 Mrd. Euro wert. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Ströer SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

