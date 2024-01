Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:09 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 26 208,33 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 245,536 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,839 Prozent höher bei 26 055,83 Punkten in den Handel, nach 25 839,05 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 209,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 038,77 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 2,59 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, betrug der MDAX-Kurs 26 943,60 Punkte. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 24 423,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 567,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,35 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 7,03 Prozent auf 29,54 EUR), LEG Immobilien (+ 4,56 Prozent auf 74,76 EUR), AIXTRON SE (+ 4,37 Prozent auf 35,81 EUR), Delivery Hero (+ 3,96 Prozent auf 23,76 EUR) und Lufthansa (+ 3,81 Prozent auf 7,68 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil PUMA SE (-6,35 Prozent auf 40,25 EUR), Siltronic (-1,74 Prozent auf 90,60 EUR), KRONES (-0,68 Prozent auf 116,00 EUR), Vitesco Technologies (-0,59 Prozent auf 83,95 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,47 Prozent auf 2,35 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 629 749 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,134 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,13 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

