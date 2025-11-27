JENOPTIK Aktie
|19,42EUR
|-0,06EUR
|-0,31%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Technologieunternehmen Jenoptik habe den Abschied von Konzernchef Stefan Traeger bekanntgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme überraschend nach seiner Vertragsverlängerung erst im August 2024./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,34 €
|
Abst. Kursziel*:
24,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,58%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik (EQS Group)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)