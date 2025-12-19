HORNBACH Aktie

HORNBACH

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

19.12.2025 15:24:39

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 118 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding (HORNBACH) nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

