HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|Vorsichtige Prognose
|
19.12.2025 11:11:39
HORNBACH-Aktie gibt nach finalen Quartalszahlen deutlich nach
Die finalen Resultate konnten die Anleger nicht neu für die Aktien begeistern, während Analyst Thomas Maul von der DZ Bank auf den ersten Blick keine Überraschungen mehr sah. HORNBACH hatte schon am 5. Dezember nachbörslich Eckdaten vorgelegt und war dabei etwas vorsichtiger für die Ergebnisprognose geworden. Kurz danach hatten die Aktien das bisherige Tief seit April erreicht, das sie nun wieder unterboten.
Volker Bosse von der Baader Bank schrieb am Freitag in einer ersten Reaktion, schwache Zahlen und der skeptischere Ausblick hätten sich bestätigt. DZ-Bank-Fachmann Maul rechnet daraufhin nicht mit größeren Anpassungen an den Konsensschätzungen. Der Quartalsbericht verdeutliche aber, dass eine verhaltene Umsatzentwicklung in erster Linie dem schwachen Konsumklima geschuldet sei und nicht unternehmensspezifischen Problemen.
/tih/ajx/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
