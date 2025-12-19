HORNBACH Aktie

HORNBACH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

Vorsichtige Prognose 19.12.2025 11:11:39

HORNBACH-Aktie gibt nach finalen Quartalszahlen deutlich nach

Die zuletzt noch mühsam stabilisierten Aktien der Baumarktgesellschaft HORNBACH Holding haben am Freitag nach dem finalen Bericht zum dritten Quartal wieder nachgegeben.

Um 1,52 Prozent auf 84,40 Euro geht es zeitweise für die im SDAX enthaltenen Titel bergab. In der Spitze hatten sie in den Anfangsminuten sogar 4,6 Prozent verloren, was sie mit 81,80 Euro auf ihren niedrigsten Stand seit April drückte. Eine in den vergangenen Tagen spürbare, leichte Erholungstendenz bekam damit einen Rückschlag.

Die finalen Resultate konnten die Anleger nicht neu für die Aktien begeistern, während Analyst Thomas Maul von der DZ Bank auf den ersten Blick keine Überraschungen mehr sah. HORNBACH hatte schon am 5. Dezember nachbörslich Eckdaten vorgelegt und war dabei etwas vorsichtiger für die Ergebnisprognose geworden. Kurz danach hatten die Aktien das bisherige Tief seit April erreicht, das sie nun wieder unterboten.

Volker Bosse von der Baader Bank schrieb am Freitag in einer ersten Reaktion, schwache Zahlen und der skeptischere Ausblick hätten sich bestätigt. DZ-Bank-Fachmann Maul rechnet daraufhin nicht mit größeren Anpassungen an den Konsensschätzungen. Der Quartalsbericht verdeutliche aber, dass eine verhaltene Umsatzentwicklung in erster Linie dem schwachen Konsumklima geschuldet sei und nicht unternehmensspezifischen Problemen.

/tih/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

