Befesa Aktie

27,50EUR 0,34EUR 1,25%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

03.12.2025 12:49:07

Befesa Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Spezialisten für Industrieabfälle habe die Investitionspläne bei Recytech bekräftigt, schrieb Lasse Stueben in seinem Kommentar vom Dienstag. In den USA laufe es zudem rund./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,40 € 		Abst. Kursziel*:
24,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

