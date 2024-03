Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Am Donnerstag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 7 630,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,385 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 624,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 624,98 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 622,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 677,69 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,990 Prozent nach. Der FTSE 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 7 632,74 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 423,46 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, mit 7 876,28 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,18 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Howden Joinery Group (+ 7,04 Prozent auf 8,27 GBP), Haleon (+ 5,57 Prozent auf 3,31 GBP), Ocado Group (+ 4,22 Prozent auf 5,11 GBP), Croda International (+ 3,61 Prozent auf 47,66 GBP) und Taylor Wimpey (+ 2,99 Prozent auf 1,38 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Whitbread (-4,57 Prozent auf 33,03 GBP), Barclays (-2,63 Prozent auf 1,64 GBP), Weir Group (-2,32 Prozent auf 18,33 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,03 Prozent auf 83,80 GBP) und AstraZeneca (-1,94 Prozent auf 99,83 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 278 564 363 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 187,103 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,50 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at