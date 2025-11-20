McDonald's Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden McDonalds-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 273,37 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das McDonalds-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,366 McDonalds-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 302,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,74 USD wert. Mit einer Performance von +10,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 217,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
