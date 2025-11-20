Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in McDonalds-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden McDonalds-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 273,37 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das McDonalds-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,366 McDonalds-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 302,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,74 USD wert. Mit einer Performance von +10,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 217,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at