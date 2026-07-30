Gute Stimmung in Paris: So performt der CAC 40 mittags

Um 12:10 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,77 Prozent auf 8 473,20 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 8 410,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 408,27 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 409,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 495,69 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,361 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Stand von 8 403,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 114,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 861,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,39 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 397 081 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231,338 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at