Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Produktionskapazitäten
|
12.11.2025 11:24:00
Lenzing-Aktie fester: Lenzing investiert 15 Mio. Euro in Österreich-Standort
Das sei Teil eines Investitionsprogramms in Höhe von insgesamt 100 Mio. Euro zur "langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Standorte", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Lenzing schreibt seit geraumer Zeit rote Zahlen. Im Zuge eines Sparprogramms ist ein Abbau von 600 Arbeitsplätzen geplant.
Die Lenzing-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 2,16 Prozent auf 21,30 Euro.
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lenzing AG
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Wiener Börse-Handel: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
12:26
|ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)