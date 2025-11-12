Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Produktionskapazitäten 12.11.2025 11:24:00

Lenzing-Aktie fester: Lenzing investiert 15 Mio. Euro in Österreich-Standort

Lenzing-Aktie fester: Lenzing investiert 15 Mio. Euro in Österreich-Standort

Der Faserhersteller Lenzing AG investiert rund 15 Mio. Euro in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Premium-Viscosefasern am Standort Lenzing.

Das sei Teil eines Investitionsprogramms in Höhe von insgesamt 100 Mio. Euro zur "langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Standorte", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Lenzing schreibt seit geraumer Zeit rote Zahlen. Im Zuge eines Sparprogramms ist ein Abbau von 600 Arbeitsplätzen geplant.

Die Lenzing-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 2,16 Prozent auf 21,30 Euro.

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Lenzing-Aktie leichter: Bis zu 600 Stellenstreichungen bis Ende 2027
Lenzing-Aktie tiefrot: Im Dreivierteljahr Nettoverlust in Millionenhöhe
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren

Bildquelle: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten