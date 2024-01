Gute Stimmung in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus

So bewegte sich der ATX Prime zum Handelsende.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent stärker bei 1 682,81 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 1 675,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 674,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 670,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 684,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1,64 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 687,52 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 1 563,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, lag der ATX Prime bei 1 680,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,82 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 731,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4,45 Prozent auf 30,50 EUR), BAWAG (+ 2,45 Prozent auf 46,76 EUR), voestalpine (+ 2,19 Prozent auf 27,08 EUR), Flughafen Wien (+ 2,04 Prozent auf 50,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,97 Prozent auf 23,78 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Polytec (-2,30 Prozent auf 3,61 EUR), Semperit (-1,50 Prozent auf 14,46 EUR), EVN (-1,33 Prozent auf 25,90 EUR), Verbund (-1,31 Prozent auf 75,50 EUR) und Addiko Bank (-1,08 Prozent auf 13,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 338 426 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27,342 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

2024 präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die BAWAG-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at