Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag schwächer

Am Dienstagmittag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 4 403,92 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,053 Prozent auf 4 410,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 413,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 397,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 416,35 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 428,10 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Stand von 4 215,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 048,50 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 4,51 Prozent auf 6,94 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 39,56 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 49,62 EUR), Unilever (+ 0,85 Prozent auf 41,40 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,83 Prozent auf 44,94 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,73 Prozent auf 72,00 EUR), UBS (-2,59 Prozent auf 24,45 CHF), Deutsche Telekom (-1,01 Prozent auf 21,57 EUR), SAP SE (-0,75 Prozent auf 170,14 EUR) und Richemont (-0,58 Prozent auf 128,95 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 279 991 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 524,628 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at