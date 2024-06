Handel in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus

Der STOXX 50 notiert aktuell im Plus.

Um 12:09 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,35 Prozent auf 4 504,19 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,345 Prozent fester bei 4 504,03 Punkten, nach 4 488,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 527,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 491,73 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 378,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 302,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 3 998,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,07 Prozent. Bei 4 543,01 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,13 Prozent auf 37,04 EUR), Schneider Electric (+ 1,66 Prozent auf 229,90 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 168,44 EUR), Santander (+ 1,35 Prozent auf 4,86 EUR) und National Grid (+ 1,25 Prozent auf 8,93 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil GSK (-8,89 Prozent auf 16,10 GBP), Sanofi (-0,97 Prozent auf 88,88 EUR), Rio Tinto (-0,46 Prozent auf 54,51 GBP), Novartis (-0,28 Prozent auf 92,91 CHF) und AstraZeneca (-0,21 Prozent auf 121,64 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die National Grid-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 736 295 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 548,674 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

