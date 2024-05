Handel in Europa: STOXX 50 mittags fester

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 4 449,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 442,78 Zählern und damit 0,066 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 439,85 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 454,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 439,51 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 395,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 277,81 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.05.2023, einen Stand von 3 972,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,75 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Reckitt Benckiser (+ 1,21 Prozent auf 43,42 GBP), UniCredit (+ 1,17 Prozent auf 36,46 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,02) Prozent auf 21,84 EUR), HSBC (+ 0,98 Prozent auf 6,92 GBP) und AstraZeneca (+ 0,91 Prozent auf 120,38 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-2,59 Prozent auf 171,26 EUR), Roche (-0,87 Prozent auf 227,60 CHF), Glencore (-0,84 Prozent auf 4,79 GBP), Rio Tinto (-0,80 Prozent auf 54,34 GBP) und BP (-0,78 Prozent auf 4,85 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die National Grid-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 594 428 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 541,688 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,55 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at