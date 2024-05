Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,42 Prozent leichter bei 18 612,10 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,817 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 687,60 Zählern und damit 0,020 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 691,32 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 515,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 687,60 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,524 Prozent zurück. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 24.04.2024, einen Stand von 18 088,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 17 419,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 842,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,99 Prozent. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 2,40 Prozent auf 29,04 EUR), Zalando (+ 1,85 Prozent auf 23,68 EUR), Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 24,94 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,10 Prozent auf 48,60 EUR) und Daimler Truck (+ 1,03 Prozent auf 39,39 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Brenntag SE (-3,72 Prozent auf 64,78 EUR), Sartorius vz (-3,62 Prozent auf 252,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,50 Prozent auf 27,70 EUR), SAP SE (-1,32 Prozent auf 178,96 EUR) und Merck (-1,27 Prozent auf 166,90 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 252 419 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 209,307 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

