Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent schwächer bei 18 767,67 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,837 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,029 Prozent höher bei 18 874,85 Punkten in den Handel, nach 18 869,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 766,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 890,78 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,030 Prozent nach. Vor einem Monat, am 16.04.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 766,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, stand der DAX noch bei 17 117,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, bewegte sich der DAX bei 15 897,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,92 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,26 Prozent auf 456,10 EUR), Hannover Rück (+ 1,38 Prozent auf 227,90 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,35 Prozent auf 54,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,16 Prozent auf 40,21 EUR) und Zalando (+ 1,12 Prozent auf 25,29 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens (-6,46 Prozent auf 175,58 EUR), BMW (-6,04 Prozent auf 96,68 EUR), Sartorius vz (-5,84 Prozent auf 275,80 EUR), Daimler Truck (-4,53 Prozent auf 39,24 EUR) und Bayer (-2,52 Prozent auf 28,59 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 242 043 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,891 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 3,01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at