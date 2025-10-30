Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Der STOXX 50 zeigt sich am Donnerstag in Rot.

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,52 Prozent auf 4 762,63 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,186 Prozent auf 4 778,38 Punkte an der Kurstafel, nach 4 787,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 761,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 784,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,626 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der STOXX 50 4 633,23 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 4 518,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 367,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,77 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 212,15 EUR), Siemens (+ 0,65 Prozent auf 247,35 EUR), Rolls-Royce (+ 0,58 Prozent auf 11,66 GBP), SAP SE (+ 0,42 Prozent auf 225,25 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 59,80 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-2,13 Prozent auf 27,54 EUR), RELX (-1,38 Prozent auf 33,49 GBP), Rheinmetall (-1,36 Prozent auf 1 707,50 EUR), HSBC (-1,29 Prozent auf 10,60 GBP) und Rio Tinto (-1,21 Prozent auf 54,79 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 195 439 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 356,360 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

