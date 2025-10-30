Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 24 164,46 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,088 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,264 Prozent auf 24 187,82 Punkte an der Kurstafel, nach 24 124,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 152,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 204,06 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,692 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, stand der DAX bei 23 880,72 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Stand von 24 262,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 257,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Airbus SE (+ 2,33 Prozent auf 213,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 93,08 EUR), Symrise (+ 1,03 Prozent auf 74,52 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 31,37 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,91 Prozent auf 57,56 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 104,80 EUR), QIAGEN (-1,01 Prozent auf 40,57 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 43,44 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1 720,00 EUR) und GEA (-0,56 Prozent auf 61,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 409 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,386 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at