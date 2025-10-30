Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus

Der LUS-DAX bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,30 Prozent fester bei 24 198,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 219,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 136,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 906,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 312,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 19 232,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Airbus SE (+ 2,33 Prozent auf 213,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 93,08 EUR), Symrise (+ 1,03 Prozent auf 74,52 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 31,37 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,91 Prozent auf 57,56 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 104,80 EUR), QIAGEN (-1,01 Prozent auf 40,57 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 43,44 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1 720,00 EUR) und GEA (-0,56 Prozent auf 61,65 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 409 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 255,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Porsche Automobil-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at