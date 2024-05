Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge

Am Morgen geht es für den DAX erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent stärker bei 18 488,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,804 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 18 430,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 430,05 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 499,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 428,38 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 2,71 Prozent zu. Der DAX stand vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 18 318,97 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.02.2024, einen Stand von 16 963,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 952,83 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,25 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 10,85 Prozent auf 22,17 EUR), Fresenius SE (+ 4,16 Prozent auf 29,30 EUR), Henkel vz (+ 1,36 Prozent auf 80,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 231,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 424,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen BMW (-5,41 Prozent auf 98,56 EUR), Covestro (-1,61 Prozent auf 48,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,12 Prozent auf 72,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 116,85 EUR) und Porsche (-0,99 Prozent auf 84,18 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 1 429 567 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 200,156 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

