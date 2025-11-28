Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 derzeit.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,17 Prozent höher bei 5 662,98 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,835 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 5 655,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 653,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 667,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 641,33 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Stand von 5 704,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 396,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.11.2024, einen Stand von 4 758,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 15,15 Prozent zu. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,06 Prozent auf 232,40 EUR), Infineon (+ 1,11 Prozent auf 36,11 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,03 Prozent auf 98,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,01 Prozent auf 115,55 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 27,70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-0,96 Prozent auf 1 499,50 EUR), Enel (-0,49 Prozent auf 8,88 EUR), Bayer (-0,46 Prozent auf 30,48 EUR), UniCredit (-0,09 Prozent auf 63,98 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,07 Prozent auf 543,60 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 608 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 352,446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,60 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

