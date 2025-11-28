Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Kaum verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Mittag.

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 5 652,38 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,835 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,035 Prozent auf 5 655,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 653,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 656,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 641,33 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,33 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 704,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 396,73 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.11.2024, einen Stand von 4 758,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,94 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 230,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,68 Prozent auf 97,84 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,89 EUR), Infineon (+ 0,55 Prozent auf 35,91 EUR) und Siemens Energy (+ 0,39 Prozent auf 114,85 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 497,50 EUR), Eni (-0,56 Prozent auf 15,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 541,00 EUR), Bayer (-0,51 Prozent auf 30,47 EUR) und Allianz (-0,48 Prozent auf 370,00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 818 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 352,446 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,60 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at