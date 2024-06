Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester

Der LUS-DAX befindet sich am Donnerstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 0,54 Prozent auf 18 182,00 Punkte an.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 084,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 208,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 742,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 149,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 20.06.2023, bei 16 127,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,59 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 2,60 Prozent auf 220,60 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 214,50 EUR), Siemens (+ 1,30 Prozent auf 170,42 EUR), SAP SE (+ 1,16 Prozent auf 178,32 EUR) und Siemens Energy (+ 0,91 Prozent auf 24,31 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BMW (-0,81 Prozent auf 87,82 EUR), QIAGEN (-0,81 Prozent auf 38,49 EUR), Henkel vz (-0,43 Prozent auf 82,94 EUR), Deutsche Bank (-0,04 Prozent auf 14,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 22,94 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 603 656 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 205,432 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at