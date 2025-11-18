Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
18.11.2025 10:03:39
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 377,30 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investierten, hätten nun 26,504 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Sartorius vz-Aktien wären am 17.11.2025 6 048,24 EUR wert, da der Schlussstand 228,20 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 39,52 Prozent gleich.
Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,88 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
