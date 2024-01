Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Der MDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,98 Prozent auf 25 733,05 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder sind damit 249,415 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,561 Prozent auf 25 841,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 987,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 688,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 841,94 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 133,80 Punkten auf. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 25 019,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der MDAX mit 28 456,64 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,12 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 688,19 Zähler.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Ströer SE (+ 1,26 Prozent auf 52,10 EUR), HENSOLDT (+ 0,60 Prozent auf 26,94 EUR), Talanx (+ 0,23 Prozent auf 65,65 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,00 Prozent auf 2,35 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,00 Prozent auf 82,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HUGO BOSS (-7,42 Prozent auf 61,38 EUR), HelloFresh (-3,31 Prozent auf 12,12 EUR), Aroundtown SA (-3,10 Prozent auf 2,16 EUR), SMA Solar (-3,03 Prozent auf 49,60 EUR) und Scout24 (-2,11 Prozent auf 63,04 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 397 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,901 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

