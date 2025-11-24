MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte eine HelloFresh-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HelloFresh-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.11.2020 wurde das HelloFresh-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die HelloFresh-Aktie an diesem Tag bei 44,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die HelloFresh-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,273 HelloFresh-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12,10 EUR, da sich der Wert eines HelloFresh-Anteils am 21.11.2025 auf 5,33 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 87,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HelloFresh eine Börsenbewertung in Höhe von 763,44 Mio. Euro. Am 02.11.2017 wurden HelloFresh-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein HelloFresh-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at