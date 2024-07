Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus

Das macht der SDAX am Morgen.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 14 468,73 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 101,156 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,090 Prozent leichter bei 14 491,94 Punkten, nach 14 505,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 500,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 462,99 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 399,34 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, lag der SDAX noch bei 13 932,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der SDAX noch bei 13 781,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,69 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 11,52 Prozent auf 62,90 EUR), 1&1 (+ 0,89 Prozent auf 15,90 EUR), BayWa (+ 0,30 Prozent auf 13,40 EUR), PNE (+ 0,29 Prozent auf 13,64 EUR) und adesso SE (+ 0,22 Prozent auf 89,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Südzucker (-6,80 Prozent auf 12,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 17,14 EUR), SCHOTT Pharma (-3,03 Prozent auf 32,04 EUR), PATRIZIA SE (-2,21 Prozent auf 7,08 EUR) und GFT SE (-1,83 Prozent auf 24,10 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die RENK-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,280 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,65 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

