Handel in Frankfurt: SDAX zum Start in Rot

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent leichter bei 15 009,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 120,095 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,339 Prozent auf 14 987,67 Punkte an der Kurstafel, nach 15 038,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 968,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 011,06 Punkten erreichte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wurde der SDAX mit 14 837,44 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 873,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Wert von 13 430,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit CANCOM SE (+ 6,65 Prozent auf 32,06 EUR), STO SE (+ 1,67 Prozent auf 170,00 EUR), BayWa (+ 1,36) Prozent auf 22,30 EUR), TRATON (+ 1,09 Prozent auf 32,55 EUR) und STRATEC SE (+ 0,95 Prozent auf 47,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Hypoport SE (-2,14 Prozent auf 274,60 EUR), thyssenkrupp nucera (-1,76 Prozent auf 10,61 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,46 Prozent auf 7,08 EUR), DEUTZ (-1,36 Prozent auf 5,07 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,21 Prozent auf 1,15 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die DWS Group GmbH-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 493 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 16,100 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at